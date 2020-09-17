"الصحة العالمية" تحذر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا

أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الخميس، عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه "على أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر... أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً". وأفاد في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".