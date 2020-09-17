فلسطين تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 194 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 185 إصابة كما سجل قطاع غزة 76 حالة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 43345 تعافي منها 30542 وبلغت الوفيات 278.