إندونيسيا تسجل 3635 إصابة جديدة بكورونا و122 وفاة

أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت 3635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 232628.

وأعلنت الوزارة أيضاً تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 9222، وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.