روسيا تسجل 5762 إصابة جديدة بكورونا

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا 19 ألفاً اليوم الخميس مع تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل المركز المعني بمواجهة أزمة الفيروس في روسيا 5762 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و85 ألفاً و281 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي الوفيات 19061.