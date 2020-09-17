فيتنام تعتزم إجلاء 1.1 مليون شخص مع اقتراب إعصار نول

تعتزم السلطات الفيتنامية إجلاء المواطنين في الأقاليم الواقعة على الشريط الساحلي من إقليم قوانج بينه إلى دانانج، وذلك قبل وصول إعصار نول المتوقع غداً الجمعة، وفقاً لما قالته صحيفة توي تري الفيتنامية، نقلاً عن ما قاله وزير الزراعة نجوين كونج في اجتماع صباح اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن السلطات طالبت القوارب بالعودة للموانئ، كما قام الجيش بنشر 156 ألف جندي في المنطقة للمساعدة في عمليات الطوارئ.

وقامت السلطات أيضاً بمنع أكثر من 500 قارب صيد من التحرك اليوم.

وكانت الحكومة قد قالت أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليمتر على منطقة الأراضي المرتفعة، وهي المنطقة الرئيسية لانتاج البن في فيتنام، ومناطق بجنوب البلاد على طول الساحل.