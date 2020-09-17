الصين ترصد 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في 16 سبتمبر، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 14 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 16 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85223 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.