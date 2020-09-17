كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 153 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية دون تسجيل وفيات، مقابل 113 حالة أمس.

وذكرت السلطات الصحية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22657 حالات منذ بدء تفشي كورونا، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى عودة تسجيل بؤر لانتشار الفيروس مجدداً.