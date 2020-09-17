ترامب: أميركا ستوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إن 100 مليون جرعة على الأقل من أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

ويسبق هذا الموعد بعدة أشهر تكهنات مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتي أدلى بها في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح... سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير".

كان روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قال في وقت سابق إن أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 تتم الموافقة عليه يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام القادم أو بعد ذلك بقليل.