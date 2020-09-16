ليبيا.. فايز السراج يسلّم مهامه نهاية أكتوبر المقبل

طرابلس (وكالات)

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مساء أمس عن عزمه تسليم مهامه في أكتوبر المقبل، وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي «أعلن للجميع رغبتي الصادقة بتسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر». وكانت وكالة «بلومبرج» نقلت عن مصادر أن السراج يعتزم إعلان استقالته، لكن سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى مفاوضات مقررة في جنيف الشهر المقبل. في وقت شهدت طرابلس انتشاراً أمنياً مكثّفاً في شوارعها الرئيسة، قبيل كلمة السراج.

وكشف مصدر ليبي لـ«الاتحاد» عن ممارسة الميليشيات المسلحة ضغوطاً على السراج لإثنائه عن قرار الاستقالة خوفاً من تجفيف منابع التمويل، وأكد وجود صراع داخل أروقة المجلس الرئاسي لخلافة السراج في رئاسة «المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة تتطلع لأن تتولى قيادة المرحلة المقبلة بعد فشل السياسيين بطرابلس في تولي المرحلة الانتقالية.