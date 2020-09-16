الإمارات تستعرض التدابير التي اتخذتها ضد «كوفيد- 19»

جنيف (وام)

استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة التدابير التي اتخذتها في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد- 19» أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الإمارات 90%، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.5%، وهي من بين الأقل في العالم، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 8 ملايين فحص منذ بدء انتشار الوباء، مما جعل دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إجمالي الفحوص الطبية مقارنة بعدد السكان.

وأضاف أنه بفضل هذه الجهود أثبتت دولة الإمارات قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، من خلال تطبيقها أحدث المعايير العلمية والعملية، حيث استطاعت أن تحل في المركز الأول عربياً، وأن تُصنّف من بين أفضل 10 دول في قائمة التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كما أنه على المستوى الدولي بلغ حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات 1400 طن من المستلزمات الطبية، استفاد منها أكثر من 1.4 مليون من العاملين في الرعاية الطبية في أكثر من 118 دولة.

واستعرض الزعابي جملة التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات للتصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا «كوفيد- 19»، وأهمها وضع خريطة طريق لاستشراف المستقبل والخروج من هذه الأزمة والإعلان عن استراتيجية لما بعد الجائحة إلى جانب وضع سياسات تفصيلية للاستعداد للمرحلة القادمة مواكبةً للأولويات الوطنية الجديدة.

كما أعلن الزعابي عن انضمام دولة الإمارات إلى بيانات المجموعات السياسية التي تنتمي إليها، مُعبّراً عن شكره للمفوضة السامية على عرضها الشفوي للأنشطة المخولة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 48/‏141، وكذلك عن تقديره لما تبذله من جهود في هذه الظروف الاستثنائية وما اتخذته من تدابير لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على أنشطة مكتبها. واعتبر في هذا الصدد أن استحداث وسائل تكنولوجيا متطورة وتقديم الدعم اللوجستي لمختلف آليات حقوق الإنسان، من التدابير الهامة التي أسهمت بشكل كبير في ضمان السير الحسن لمنظومة حقوق الإنسان برمتها، مُرحّباً بما تقدمت به المفوضة من دعم وإرشادات لتمكين الدول من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في سياق تعاملها مع الجائحة.