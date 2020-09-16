اعتقال 106 عسكريين في تركيا بذريعة «جولن»

أنقرة (وكالات)

أصدرت السلطات التركية، أمس، قراراً باعتقال 132 عسكريًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة «فتح الله جولن» الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعوم صيف العام 2016.

وقالت وسائل إعلام تركية إن القرار صدر عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، وشمل 32 ولاية. وأشارت إلى أن من بين المطلوبين 82 عسكرياً لا زالوا على رأس عملهم، و50 آخرين فصلوا تعسفياً من القوات المسلحة، بزعم انتمائهم لجماعة «جولن».

وفور صدور قرار النيابة، بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين وتمكنت من اعتقال 106 منهم وجار ملاحقة الباقين.

وأمس الأول، كانت قد صدرت قرارات اعتقال بحق 66 عسكريًا، و12 معلمًا، بنفس التهمة أيضًا.