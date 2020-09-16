السيسي: المصريون قادرون على إحباط أي محاولة لإسقاط الدولة

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر وشعبها قادرون على إحباط أي محاولة لإسقاط الدولة أو تخريبها، مؤكداً أن رهانه يظل على الشعب المصري ووعيه فيما يتعلق باستقرار الأمن القومي لمصر.

وأوضح السيسي خلال افتتاحه مشروعات تعليمية بمنطقة برج العرب فى الإسكندرية شمالي القاهرة أمس، أن الشعب المصري يدرك تماماً ماذا تم من إنجازات خلال السنوات الماضية، بعد أن تم الإطاحة بالقوى الإرهابية من سدة الحكم، لافتاً إلى أن الكثير من أبناء الشعب المصري قدموا الشهداء بكل الرضا والقناعة خلال المواجهات مع عناصر الإرهاب.

واعتبر الرئيس المصري أن خروج المصريين عام 2013، أسهم في إحباط مخطط إسقاط الدولة المصرية، الذي كانت تخطط له القوى الإرهابية، مشدداً على أنه قدم نفسه للجيش في أعقاب تلك الأحداث فداءً لمصر وأمنها.

وكشف السيسي أنه خلال السنوات الماضية تمت مواجهة العديد مما وصفه بـ«المعضلات» في العديد من المجالات، التي أوضح أنها تراكمت خلال العقود الماضية نتيجة الإهمال، مؤكداً أنه تم حل العديد من المشكلات التي كان يعانيها الشعب المصري.