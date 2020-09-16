«الناتو»: نبحث مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب

هدى جاسم، وكالات (بغداد، بروكسل)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أمس، إن الحلف يبحث تقديم مساعدة إضافية للعراق في الحرب على الإرهاب، مؤكداً التزام الناتو بتقديم الدعم للقوات الأمنية العراقية.

وأضاف ستولتنبرغ في بيان عقب لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقر الحلف ببروكسل أن الناتو والعراق سيواصلان العمل معاً بشكل وثيق في الحرب على الإرهاب مشيداً بالدور الذي أدته قوات الأمن العراقية في القتال ضد تنظيم «داعش». وجدد ستولتنبرغ التزام الناتو بمساعدة العراق على تعزيز قواته الأمنية موضحاً أن الحلف يدرس الآن كيفية تكثيف جهوده في العراق بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية. وأوضح أنه بناء على طلب من الحكومة العراقية وافق الناتو في أكتوبر 2018 على إنشاء بعثة في العراق تتولى تدريب وبناء قدرات غير قتالية مع التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه.

ورحب الأمين العام للحلف بجهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمتابعة عملية الإصلاح الشامل في بلاده وتكريس الأمن والاستقرار لشعبه والمنطقة.

أمنياً، أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أمس، القبض على 10 إرهابيين في محافظة نينوى شاركوا بعمليات ضد القوات العراقية.

وقالت في بيان صحفي، إن «مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى ألقت القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية». وأضافت، أن «الإرهابيين عملوا في ما يسمى ديوان الجند وولاية دجلة وولاية نينوى وعسكر في جيش دابق تحت كنى وأسماء مختلفة». وأشارت الوكالة إلى «أنهم اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي بالفترات الماضية».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيراً إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن «صاروخاً نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء وتحديداً على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني». وأضافت أن «انطلاق الصاروخ كان مِن حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي».