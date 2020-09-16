عشرات القتلى الحوثيين بمحاولة تقدم فاشلة في مأرب

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

قتل وأصيب عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال الواقعة بين مديريتي «رحبة» و«جبل مراد» جنوب محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني لـ«الاتحاد»: إن ميليشيات الحوثي حاولت التقدم من مديرية «رحبة» باتجاه مديرية «جبل مراد» المحاذية لها لكن قوات الجيش ورجال القبائل مسنودين بطيران التحالف العربي كانوا لها بالمرصاد. وأضاف المصدر أن وحدات الجيش وقبائل مراد في مديرية الجبل كسروا ثلاث هجمات شنتها الميليشيات في جبهة «رحوم» وسط خسائر كبيرة في صفوفها. وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بنيران الجيش ورجال القبائل وبغارات التحالف وأسر آخرين من المجاميع الحوثية في جبهة «الأوشال ورحوم»، وفرار من تبقى تاركين جرحاهم وجثث قتلاهم مرمية في الشعاب. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت التقدم خلال اليومين الماضيين صوب مديرية «جبل مراد» من جهة «بقثة» بمديرية «رحبة» بالتزامن من عمليات تسلل فاشلة من جهات «رحوم» بهدف الالتفاف على الخط العام.

وفي السياق، شن مسلحون قبليون في محافظة البيضاء، هجوماً مباغتاً على أحد المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «الزاهر»، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية. وأفاد مصدر قبلي لـ«الاتحاد» بأن مسلحين من قبائل «آل حميقان» في البيضاء نفذوا هجوماً على موقع عسكري تابع للانقلابيين في منطقة «ضحوه» بمديرية «الزاهر»، موضحاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين أفضت إلى تمكن رجال القبائل من السيطرة على الموقع الحوثي واغتنام الأسلحة عقب فرار الميليشيات. وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين، موضحاً أن الميليشيات انتشلت قتلاها وجرحاها من الموقع قبل فرارها. وتعد «آل حميقان» من القبائل التي أعلنت رفضها لوجود الميليشيات الحوثية في البيضاء من 5 سنوات وقادت مقاومة شعبية واسعة لدحرها من أراضيها في مديرية «الزاهر» ومناطق أخرى في محافظة البيضاء.

في غضون ذلك، أسقطت دفاعات القوات المشتركة أمس، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب محافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد طائرة استطلاع للميليشيات الحوثية حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية جنوب غرب مديرية «الدريهمي» وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها. ووزع الإعلام العسكري صورة للطائرة المسيرة التي تم إسقاطها.

وتعد هذه الطائرة الرابعة من نوعها والتي تم إسقاطها في قطاع «الدريهمي» خلال سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن قطاع الدريهمي شهد إسقاط العديد من الطائرات المسيرة الحوثية خلال الأشهر الماضية والتي شهدت سلسلة محاولات تسلل وهجمات حوثية لفتح ثغرة صوب مركز المديرية لإنقاذ عناصرها المحاصرين داخل بعض الأحياء السكنية متخذة من الأهالي دروعاً بشرية، باءت جميعها بالفشل الذريع.

وفي سياق آخر، أصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفل، برصاص قناصة الميليشيات شرقي مديرية «صبر الموادم» في محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية أن قناصة الميليشيات المتمركزة في «تبة الصالحين» بمنطقة «الشقب» استهدفت عدداً من المدنيين في مزارعهم مما أدى إلى إصابة رجل وامرأة وطفل.



حملة اختطافات حوثية في «الحزم»

نفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة مداهمات واختطافات في مديرية «الحزم» وذلك على وقع اقتراب العمليات العسكرية للجيش والقبائل من تخوم عاصمة محافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قامت بحملة دهم واعتقالات في مدينة «الحزم» وضواحيها وطريق «الخسف» المؤدي إليها، واختطفت عدداً من المدنيين تم التعرف على ثلاثة منهم. ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي تعيش حالة من الارتباك والتخبط بمدينة الحزم، في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش ومقاتلو القبائل صوب المديرية.

وكان القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي أعلن في وقت سابق السيطرة على جبال استراتيجية شرق مديرية «الحزم». وأوضح اللواء الوائلي أن عملية عسكرية نوعية للجيش ورجال القبائل أسفرت عن اقتحام سلسلة جبال «دحيظة» الاستراتيجية وسقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية واستعادة كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزتهم.