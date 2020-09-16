لبنان يسجل 634 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

قالت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات في لبنان إلى 26083 حالة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الوزارة سجلت 7 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 259 حالة منذ ظهور الوباء في لبنان.

كما أحصت شفاء 426 شخصا، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 9634 حالة.