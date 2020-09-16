المجر تشدد قواعد التباعد الجسدي لمنع تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستشدد قواعد التباعد الجسدي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد أوربان، في مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، خطته لاستمرار الأنشطة الاقتصادية، مع تشديد القواعد في بعض المجالات.

ومن المقرر أن يصبح استخدام أقنعة الوجه الواقية (كمامات) إلزامياً في دور السينما والمسارح والمرافق الصحية والمكاتب التي تتعامل مع العملاء، في حين سيتم تطبيق اللوائح الحالية لاستخدام الأقنعة في وسائل النقل العام والتسوق بصورة أكثر صرامة.

كما ستغلق الأماكن الترفيهية مثل المقاهي بحلول الساعة 11 مساء.

وستبقي المجر على القيود المفروضة على السفر الداخلي.

وكانت المجر منعت الأجانب من دخول البلاد اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري، باستثناء الدبلوماسيين ورجال الأعمال.

ويتعين على المجريين والأجانب، الذين يمتلكون منازل في المجر، البقاء قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لدى عودتهم إلى البلاد. وكانت هذه القاعدة سارية في الأصل لمدة شهر، ولكن تم تمديدها إلى ما بعد سبتمبر.