«الصحة العالمية» تحذر من تفش مقلق لكورونا مع اقتراب الشتاء

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة الكبيرة في المنظمة، خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول».

وأضافت فان كيركوف، وهي أحد المسؤولين عن مواجهة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية «نرى زيادة في عدد من يدخلون المستشفيات، ومن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأميركية. وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد».

وأوضحت فان كيركوف أن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاما، تتزايد في دول عديدة.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة من هم معرضون بشدة للإصابة بكوفيد-19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.