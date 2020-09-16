"الناتو" يبحث مع بغداد ترتيبات عمل قواته في العراق

بحث الأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطوُّرات استكمال وثيقة الترتيبات التكميليّة الخاصّة بعمل بعثة الناتو في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، وزع اليوم، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجتمع مع الأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج في المقرّ الرئيس للحلف في بروكسل، وجرى بحث العلاقات الثنائيّة بين العراق وحلف الناتو والقضايا الإقليميّة التي تهمّ الجانبين واتفاق التعاون والشراكة المُبرَم بين الطرفين".

وقدم وزير الخارجية "شكر العراق لحلف الناتو لدعمه في هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ وأهمّية الدور الذي يضطلع به المجتمع الدوليّ، وحلف الناتو بشكل خاصّ في مجال تدريب القوات الأمنيّة العراقيّة، وتطوير قدراتها العسكريّة من أجل تحقيق النصر النهائي والناجز على فلول تنظيم داعش والقضاء على خلاياه".

وبحسب البيان، ناقش الجانبان "آخر التطورات بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين لاستكمال وثيقة الترتيبات التكميليّة الخاصة بعمل بعثة الناتو في العراق".

وأكد الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبيرج "استعداد الحلف لتقديم المساعدات بحسب احتياجات الجانب العراقي على خلفية التضحيات التي قدمها العراق في حربه على الإرهاب، والقضاء على تنظيم داعش الذي يشكل تهديداً للعالم كله".

وجدد ستولتنبيرج التأكيد على "استعداد الحلف لتقديم الدعم، والمشورة إلى العراق، والتعاون معه في المجالات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة بما يُعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".