بايدن يستعرض خططه لتطوير لقاح لـ«كورونا» حال فوزه

يستعرض المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، كيف يعتزم، في حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، الإشراف على تطوير وتوزيع لقاح آمن لفيروس كورونا المستجد في مسعى منه لتوضيح الفرق بين سياسته وأسلوب الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع الجائحة.

وسيدلي بايدن بتصريحات في موطنه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بعد أن يطلعه خبراء الصحة العامة على جهود تطوير لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

والخطاب جزء من محاولة لتحقيق التوازن انتهجها بايدن في الأسابيع الأخيرة بعد أن أشار ترامب إلى أن لقاحاً للمرض قد يحظى بالموافقة قبل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأكد ترامب في اجتماع مع الناخبين في فيلادلفيا أمس الثلاثاء أن لقاحاً قد يكون متاحاً في غضون شهر.