جونسون: نسعى لإجراء نصف مليون فحص يومياً لـ«كورونا»

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا مشيراً إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يومياً بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية «سنزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يومياً بحلول نهاية أكتوبر».

وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك كافياً لمواجهة الطلب المتزايد على الفحوص. وقال مجدداً إن حكومته ستجري مراجعة في ما يتعلق بأسلوب تعاملها مع أزمة جائحة كورونا لكنه لم يحدد موعداً لذلك.