أوروبا تريد إلغاء تقديم طلب اللجوء في أول بلد يدخله المهاجر

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، إن المفوضية تريد «إلغاء إجراء دبلن» الذي يقضي بأن يستقبل أول بلد يدخله المهاجر مسؤولية طلبه للجوء.

وقالت فون دير لايين، خلال نقاش أعقب تقديمها خطاب حال الاتحاد، «يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن، ونستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة (...). ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن».

وتابعت أن النظام الجديد «ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة».

وستحتاج خطتها إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنقسمة بشدة حول هذه المسألة الحساسة.

وأقر إجراء دبلن في عام 1990 وتم تعديله مرتين، آخرهما في العام 2013.

بموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء بمعالجته، ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدمًا إلى دول أخرى قبل البت في طلبه من قبل الدولة الأولى التي استقبلته.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الإصلاح المرتقب، والذي تم تأجيله مراراً لسياسة الهجرة الأوروبية في 23 سبتمبر الجاري.

وطُرح ملف تقاسم أعباء الهجرة، المثير للجدل، مجددا بعد الحريق الذي أتى على مخيم موريا للاجئين في جزيرة «ليسبوس» اليونانية الأسبوع الماضي.

وترفض دول مثل إيطاليا ومالطا، التي تصلها أعداد كبيرة من المهاجرين عبر القوارب، تطبيق اتفاقية دبلن، وتدعو الدول الأخرى إلى استضافة المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيهما.