الولايات المتحدة ستوزع لقاح كورونا فور التصريح باستخدامه

قالت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه.

يدخل ذلك في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى طرح عدد من الجرعات بحلول نهاية العام الجاري.

وأجرى مسؤولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومن وزارة الدفاع اتصالاً، اليوم، مع الصحفيين ونشروا وثائق عن خطط توزيع ترسلها الوزارتان للولايات ولمسؤولي الصحة العامة المحليين.

وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين في قطاع الصحة.