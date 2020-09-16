العراق يسجل 4357 إصابة جديدة بـ«كورونا» و82 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 8248 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4357 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 303 ألاف و59.

ولفتت إلى أن 3895 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237 ألفا و241.