السودان يضبط 41 إرهابياً وكميات كبيرة من المتفجرات في الخرطوم

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، ضبط أخطر خلية إرهابية وأكبر كمية متفجرات في العاصمة الخرطوم.

وقال النائب العام السوداني تاج الدين السر، في مؤتمر صحفي في الخرطوم "جرى توقيف 41 متهماً بحيازة مواد متفجرة قادرة على تفجير العاصمة"، وذلك عقب عثور السلطات على كميات كبيرة من المتفجر.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أن من بين ما تم العثور عليه "أربعة عبوات بها بودرة نترات وهي نفس مادة (...) تفجير مرفأ بيروت" في أغسطس الماضي.

وقال إن ما حدث يشكل "تهديدا للأمن القومي السوداني"، مضيفا أن "الكميات التي صودرت قد تتضرر منها دول الجوار".

وأوضح جمعة انه منذ أغسطس، لاحظت السلطات "تحركات لمجموعات إرهابية".

وأشار إلى أن المتفجرات تشمل 850 لوحاً لمادة «تي أن تي»، و3594 كبسولة تفجير، و13 لفة سلك تسجيل، وأربعة جوالات «بودرة نترات».

وكشف أن جزءاً من المتفجرات المضبوطة استخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في مارس الماضي.

كما حذر جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النيابة العامة، من انتقال كميات كبيرة من المتفجرات إلى دول الجوار.