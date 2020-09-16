السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بـ«كورونا» و31 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4369 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 621 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 327 ألفاً و551 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 982 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 306 آلاف وأربعة أشخاص.