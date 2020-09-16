باريس تأسف لعدم وفاء السياسيين اللبنانيين بتعهداتهم لماكرون

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة، بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعداً نهائياً لذلك في 15 سبتمبر، موضحاً أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة.

وأضاف المسؤول «فرنسا تأسف لفشل الزعماء السياسيين اللبنانيين في الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر 2020، وفقاً للإطار الزمني المعلن».

وأوضح: «لم يفت الأوان بعد: على الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم، والتصرف في نهاية الأمر بما يصب في مصلحة لبنان وحده، بإتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة، بما يلائم خطورة الوضع».