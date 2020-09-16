«آبل» تعرض اشتراكاً جديداً وأحدث ساعاتها دون «آي فون»

عرضت «آبل» الثلاثاء، النماذج الجديدة لساعتها «آبل ووتش» ولجهازها اللوحي «آي باد»، إضافة إلى اشتراكها الجديد «آبل وان»، لكنها لم تعلن أي معلومات عن هاتفها الذكي «آي فون 12»، الذي قد يكون متوافقاً مع تقنية الجيل الخامس.

وخلال عرض أقيم بالكامل افتراضياً ونُقِل عبر الإنترنت من مقرها في كوبرتينو (ولاية كاليفورنيا)، كشفت الشركة أولاً جديد ساعاتها المتصلة بالإنترنت «آبل ووتش»، وهي النسخة السادسة.

ومن أبرز الابتكارات في هذه النسخة الجديدة، استحداث أداة لاحتساب معدّل الأكسجين في الدم خلال ثوانٍ قليلة، تشكّل تقييماً فاعلاً للوظائف التنفسية، بحسب «آبل».

وستتوافر الساعة اعتباراً من الجمعة في المتاجر، على أن تباع بسعر يبدأ بـ399 دولاراً.

وفي إمكان المستخدمين، أن يزامنوا ساعاتهم مع تطبيق اللياقة البدنية الجديد «فيتنس بلاس»، الذي يوفر تمارين رياضية عبر الإنترنت، من خلال أجهزة «آي فون» أو «آي باد» أو عبر «آبل تي في».

وقد ينافس هذا التطبيق خدمات شركتي «بيلوتون»، المتخصصة في الدراجات الرياضية المنزلية، و«نايكي» للتجهيزات الرياضية.

ومن الجديد أيضاً، اشتراك «آبل وان» في منصات البث التدفقي والموسيقى وألعاب الفيديو التابعة لـ«آبل»، وكذلك في خدمتها الحسابية (المعلوماتية مِن بُعد).

ويبدأ سعر الاشتراك الأساسي من 14.95 دولار شهرياً، وسيتاح خلال الخريف المقبل في نحو 100 بلد، في حين حُدِد سعر الاشتراك العائلي بـ19.95 دولار شهرياً.

ويبلغ سعر الاشتراك الممتاز 29.95 شهرياً، ويتضمن أيضاً «فيتنس بلاس» ومنصة «آبل» الإخبارية «آبل نيوز بلاس»، وسيكون متاحاً في أستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤول الخدمات المعلوماتية والبرمجيات في «آبل» إدي كيو: «مع (آبل وان) يمكن الحصول على أفضل ما توفره آبل في مجال الترفيه، على كل أجهزتها وباشتراك واحد».

كذلك أعلنت «آبل» عن نماذج جديدة من جهازيها اللوحيين «آيباد» (بسعر يبدأ من 329 دولاراً) و«آيباد إير» (اعتباراً من 599 دولاراً).

وسيتم اعتباراً من الأربعاء، تحديث برنامج «آي أو إس» لتشغيل «آبل».



