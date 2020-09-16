فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تجتمع لجنة الطوارئ، لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي: إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة، تلتها محافظة الخليل بواقع 130 إصابة، كما سجل قطاع غزة 94 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت الكيلة، أن هناك 30 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي»، وذكر محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن لجنة الطوارئ العليا مجتمعة «لبحث الحالة الوبائية في فلسطين، وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس».

وأضاف على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم: «أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار بالسن ومرضى وذوي المناعة الضعيفة».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي، بلغ 42379، تعافى منها 29583، وبلغت الوفيات 276.



