تعليق الصلاة في المسجد الأقصى لمواجهة «كورونا»

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم الأربعاء، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك، ولمدة ثلاثة أسابيع.

وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظاً على حياة المواطنين، بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.