الكويت تعلن شفاء 968 إصابة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، شفاء 968 إصابة من فيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87187.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.