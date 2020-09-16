الصين ترصد ارتفاعاً طفيفاً في الإصابات الجديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 15 سبتمبر، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل تسع حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85214 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.