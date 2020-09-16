ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزاً في غضون أسابيع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لقاحا لفيروس كورونا ربما يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربعة أسابيع.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء: "ربما كانت الإدارة (الأميركية) السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأميركية وجمع الموافقات.. نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه. ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وقالت شركات الأدوية التي تطور اللقاحات بشكل مشترك إنها لن تقدم لقاحا حتى يتم فحصه بدقة للتأكد من سلامته وفعاليته.