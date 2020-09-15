مقتل 4 نساء جراء السيول في موريتانيا

نواكشوط (وكالات)

لقي 4 أشخاص حتفهم غرقًا جراء السيول الجارفة التي اجتاحت جنوب شرق العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأوضحت السلطات المحلية أن أمطاراً غزيرة هطلت في اليومين الأخيرين على مدينة باركيول الريفية، التي تبعد 700 كيلومتر جنوب شرق نواكشوط، وتسببت بسيول وفيضانات جرفت 5 نساء عثر على 4 منهن وقد فارقن الحياة، فيما لا زال البحث جارياً عن امرأة خامسة.

وشهدت موريتانيا مؤخراً فيضانات وسيولاً أسفرت عن وفاة عدة أشخاص وخسائر مادية كبيرة استدعت تدخلاً من الحكومة وزيارة ميدانية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية الحوض الشرقي جرى خلالها إقرار حزمة إجراءات مساعدة للسكان المتضررين جراء الفيضانات والسيول وبرنامج لفك العزلة عن بعض المناطق المتضررة.