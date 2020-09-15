ترامب: سيكون لدينا لقاح خلال أسابيع

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون جاهزاً في الولايات المتحدة في غضون أسابيع.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس» الأميركية إنه يريد اللقاح سريعاً، نافياً أن يكون ذلك لأسباب سياسية بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأكد الرئيس الأميركي أنه قام بتسريع العملية مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، معتبراً أنه «لو لم يفعل ذلك لما كان لديك لقاح لسنوات». وأضاف «سنحصل على لقاح في غضون أسابيع»، موضحاً أن طرح اللقاح قد يستغرق من 4 إلى 8 أسابيع. وشدد على وجود الكثير من الشركات الكبيرة العاملة على إنتاج لقاح ضد الفيروس في الولايات المتحدة.

وكانت 9 شركات أدوية قد أصدرت منذ أسبوع تعهداً مشتركاً لطمأنة العامة بشأن سلامة وفعالية لقاحاتهم المحتملة لفيروس كورونا، وسط قلق من تقديم إصدار اللقاح على نجاعته وسلامته.