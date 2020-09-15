الجيش الليبي يقضي على خلية إرهابية جنوب البلاد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، القضاء على خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سبها جنوب البلاد، مؤكداً أن المواجهات مع الإرهابيين استمرت لأكثر من 6 ساعات.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان صحفي، أن حسم المعركة تأخر لتحصن الإرهابيين بشكل كامل واستخدامهم الأساليب الانتحارية وتلغيم مواقعهم، بالإضافة لتسلحهم بالعتاد المتطور، مشيرةً إلى قيام هؤلاء الإرهابيين باستهداف وحدات الجيش بأكثر من 32 قنبلة يدوية.

ونوّه البيان إلى أن وحدات الجيش قامت خلال العملية بقتل أكثر من 7 أشخاص رغم محاولاتها القبض عليهم أحياء كما قام الإرهابي الثالث بتفجير نفسه، موضحاً أن من بين القتلى شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري واثنان يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم، وتم أسر امرأتين تنتميان للتنظيم، الأولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل الجنسية الليبية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التحقيق معهما.

وبدوره قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن المجموعة الإرهابية المشكلة من جنسيات مختلفة بينهم نساء يبلغ عددهم 11 إرهابياً ضمنهم أمير تنظيم «داعش» في جنوب ليبيا وهو يمني الجنسية.

وأكد المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الإرهاب منتشر في ليبيا وتعمل القوات المسلحة على مكافحته، لافتاً إلى انتشار آلاف المتطرفين في مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة والذين جلبتهم تركيا إلى الأراضي الليبية، محذراً من تمكن الإرهاب من السيطرة على ليبيا مما سيؤثر على أمن واستقرار دول الجوار والدول الأوروبية.

ولفت إلى سقوط عدد من قوات الجيش الليبي في العملية العسكرية، متهماً تركيا بجلب الإرهابيين إلى ليبيا ما مكنهم من الانتشار في الجنوب. وأوضح أن هناك مجموعات من خلايا التنظيم في مدينة صبراتة وتشكل خطراً على تونس، داعياً الدول الكبرى لتقديم الدعم الكافي للجيش الليبي لمكافحة الإرهاب.

وشدد المحجوب على أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب ويعمل على القضاء عليه كما يعمل على بناء دولة المؤسسات ودعم كافة أبناء الشعب الليبي، موضحاً أن ما جرى في جنوب ليبيا يؤكد وجود عناصر متطرفة في الأراضي الليبية تم نقلها بواسطة تركيا، مضيفاً «قواتنا متيقظة وستضرب بقوة للقضاء على الإرهاب».

إلى ذلك، كشفت قناة «218» الفضائية الليبية هوية المسؤول عن تسليح عناصر «داعش» في ليبيا، وبينهم الخلية الإرهابية التي قضى عليها الجيش. وأوضحت القناة أن المدعو «جمال بلقاسم» وهو شخص يحمل الجنسية الجزائرية يُقيم في طرابلس، يعقد صفقات لشراء شحنات السلاح بكميات كبيرة من طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا، ويتولى مهام توصيلها سراً إلى المجموعات الإرهابية في الجنوب، وتقديم الدعم اللوجستي لها من طرابلس.

ونقلت القناة عن مصدر يتبع جهازاً أمنياً يرصد تحركات «جمال بلقاسم» منذ نحو عام ونصف، أن الجهاز الأمني جمع معلومات تُفيد بأن بلقاسم يعتبر مهندس التسليح لأعداد كبيرة من الإرهابيين المُجندين لدى «داعش» في ليبيا وهم من جنسيات مختلفة، وبينهم عناصر أوروبية.

وبدوره ثمّن عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها أحمد الشارف التصدي الشجاع من قبل القوات المسلحة والقوى الوطنية المساندة من شباب مدينة سبها، ما مكنهم من القضاء على الإرهابيين.وأكد الشارف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود.

ولفت النائب الليبي إلى وجود صعوبة في إجراء أي استحقاق انتخابي في ليبيا ما لم تتشكل حكومة وحدة وطنية لأن الانقسام هو السبب الرئيسي في وجود تنظيم «داعش»، مؤكداً أن الأولوية في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، وذلك لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.

على جانب آخر، رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي النائب عيسى العريبي بجهود الجيش الليبي لإعادة تصدير النفط، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.

وأكد العريبي أن ما تعانيه ليبيا جراء الانقسام السياسي والمؤسسي أرهق كاهل المواطن، وأن نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، تسبب في طرح الأحمال الكهربائية لساعات طويلة، وأيضاً نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف بالسوق الموازية.