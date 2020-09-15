نواب أوروبيون يطالبون بالحزم تجاه أنقرة

عواصم (وكالات)

دعا نواب أوروبيون أمس، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأنشطة والممارسات التركية في شرق المتوسط محذرين من عواقب هذه الأنشطة على الأمن الأوروبي ومصالح دوله. وشجب النواب خلال جلسة خاصة عقدت لبحث تطور الموقف في شرق المتوسط التحرش التركي بسيادة اثنتين من الدول الأعضاء «اليونان وقبرص» وطالبوا بتضامن فعلي على المستوى الأوروبي معهما.

وطالب النواب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل الذي حضر الجلسة بنقل موقفهم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون الوضع في شرق المتوسط الاثنين المقبل قبل قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 24 و25 سبتمبر في بروكسل.

وقال بوريل «إننا أمام لحظة فاصلة في التاريخ في علاقاتنا مع تركيا»، مؤكداً أن العلاقة مع تركيا تمر بلحظة فارقة، داعياً أنقرة إلى التراجع عن النزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان.

وقالت اليونان أمس، إنها مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بشأن أزمة شرق المتوسط إذا واصلت أنقرة النأي بنفسها عن الأزمة في أعقاب سحب سفينة تنقيب تركية من منطقة محل نزاع.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد محادثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في أثينا «لا يزال أمام تركيا وقت قبل قمة الاتحاد الأوروبي وبعدها لمواصلة الخطوة الأولى المشجعة للنأي بنفسها عن هذه الأزمة». وأضاف: «إذا توافر لدينا دليل ملموس وهذا الدليل مستمر فنحن مستعدون للبدء على الفور، وأؤكد أنه على الفور في محادثات تمهيدية مع تركيا في ما يتعلق بنزاعنا الرئيسي الوحيد ألا وهو ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط».

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، تركيا واليونان إلى التخلي عن كل تصعيد عسكري والتركيز على البحث عن حلّ دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.

وقال في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»: «يجب حلّ هذه المشكلة من دون استخدام القوة العسكرية بل عبر الآليات الطبيعية، عبر القرارات الدولية، خصوصاً بشأن الحقوق المرتبطة بهذه المنطقة». وأضاف: «يجب تخفيض البصمة العسكرية في كل مكان واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، غير العسكرية».