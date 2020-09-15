محكمة مصرية تقضي بسجن صفوت الشريف ثلاثة أعوام

أحمد عاطف (القاهرة)

أيدت محكمة مصرية، أمس، حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات بحق صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق والسياسي في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وذلك لتورطه في قضية كسب غير مشروع. وبحسب المحكمة فإنه تم رفض الطعن المقدم من صفوت الشريف، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، كما أنها أيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.

يذكر أن محكمة النقض المصرية قد قررت نظر الطعن بحضور الشريف وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن في جلسة، أمس. وصفوت الشريف كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الذي صدر قرار بحله والذي حكم قبل إطاحة ثورة 25 يناير بمبارك ونظامه في 2011، وقد برّأته محكمة النقض نهائياً في مايو 2013 من تهمة قتل المتظاهرين في القضية التي عُرفت إعلامياً بموقعة الجمل.