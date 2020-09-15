«بلومبرج»: السراج يعتزم الاستقالة نهاية الأسبوع الجاري

بنغازي (الاتحاد)

ذكرت وكالة «بلومبرج» الأميركية أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق»، فائز السراج، يعتزم إعلان استقالته نهاية الأسبوع، ولكنه سيبقى في منصبه لتصريف الأعمال، خلال مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل. ونقلت الوكالة عن مسؤولين ليبيين، لم تفصح عن أسمائهم، قولهم إن السراج يسعى من خلال الاستقالة إلى تخفيف بعض الضغوط عنه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف. وأشارت الوكالة إلى أن الأطراف في ليبيا تسعى إلى الاتفاق على هيكلة جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات المتناحرة في البلاد، والإعداد للانتخابات.