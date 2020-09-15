العراق .. أحكام ضد قتلة المتظاهرين

بغداد (وكالات)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، أن هيئات التحقيق القضائية المختصة بقضايا التظاهرات الاحتجاجية كشفت عن إصدار أحكام قضائية بحق عدد من المدانين بقضايا قتل المتظاهرين.

وذكر البيان أن مجلس القضاء الأعلى «تلقى إحصائية حول الإجراءات القضائية المتخذة من قبل الهيئات التحقيقية القضائية المختصة بقضايا التظاهرات تضمنت صدور 4 أحكام بين الإعدام والسجن، وصدور 49 مذكرة قبض لم تنفذ إلى الآن، وتوقيف 25 متهماً بتلك القضايا قيد التحقيق والمحاكمة حاليا». وأوضح البيان «توجد قضايا أخرى تخص جرائم الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، وسوف يتم الإعلان عنها حال اكتمال الإحصاء الخاص بها».

وقتل أكثر من 600 متظاهر عراقي، وأصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين خلال مظاهرات الاحتجاج التي أطلقت في 9 محافظات عراقية في الأول من شهر أكتوبر العام الماضي، بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي في التصدي لها.