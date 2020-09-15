ألمانيا: سنواصل مكافحة «داعش»

برلين (وكالات)

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور عقب محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، عزم بلادها مواصلة مهمة مكافحة تنظيم «داعش».

وقالت الوزيرة عقب اللقاء: «نحن متفقون على أن مكافحة تنظيم داعش لم تنته بعد»، وأعربت الوزيرة عن التقدم الذي تحققه قوات الأمن العراقية في الحرب ضد «داعش» وقالت: «أشعر عقب المحادثات باليقين أن مشاركتنا في العراق يجب أن تستمر»، مضيفة أنها ستدافع عن ذلك الموقف خلال مشاورات البرلمان الألماني. وتعتزم الحكومة الألمانية خفض عدد جنودها المشاركين في مهمة العراق إلى 500 جندي، بحد أقصى.

يُذكر أن البرلمان الألماني أقر في مارس الماضي تفويضاً تكميلياً لإجراء انسحاب وبعض التغييرات في المهمة، وسيُجرى تمديد المهام الأساسية المنصوص عليها في المهمة لمدة عام آخر حال موافقة البرلمان. وينص التفويض على استخدام طائرات عسكرية للتزود بالوقود، وتوفير قدرات النقل الجوي للتحالف ضد تنظيم «داعش»، وأيضا للمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.