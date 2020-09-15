العراق.. انفجار يستهدف معدات التحالف

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

ذكر بيان عسكري عراقي أمس، أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل لنقل معدات لقوات التحالف في إحدى المناطق التابعة لمحافظة بابل. وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «رتلاً كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بوساطة شركات نقل عراقية وسائقي المركبات من العراقيين تعرض لانفجار عبوة ناسفة في ناحية النيل بمحافظة بابل مما أدى إلى تضرر إحدى المركبات». وأضاف البيان أن «الرتل واصل حركته نحو وجهته التي يقصدها».

إلى ذلك، قالت السفارة البريطانية في العراق، أمس، إن عبوة ناسفة استهدفت سيارات دبلوماسية تابعة لها دون وقوع إصابات، فيما أكدت مصادر أمنية تعرض رتل دبلوماسي أجنبي لانفجار في بغداد. وأفادت مصادر أمنية عراقية، بانفجار عبوة ناسفة قرب جامع «أم الطبول» على الطريق المؤدي للمنطقة الخضراء في بغداد. وأضافت أن العبوة استهدفت رتلاً دبلوماسياً أجنبياً قادماً من المطار باتجاه المنطقة الخضراء من دون وقوع إصابات أو خسائر. وتتعرض البعثات والسفارات الأجنبية لهجمات في العراق، تنفذها ميليشيات مسلحة موالية لإيران.

وفي سياق آخر، ألقى جهاز الأمن الوطني، أمس، القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» أشرفا على مجزرة «البو نمر» في الأنبار.