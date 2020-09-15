الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة شرقي صنعاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ومقاتلي القبائل، أمس، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «نجد العتق» بمديرية «نهم» شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري إن «قوات الجيش حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

وأضاف المصدر «أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة الميليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية».

وفي السياق، تواصلت، أمس، المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في العديد من المواقع والمناطق بمحافظتي مأرب والجوف حيث تشن الميليشيات منذ مارس، هجوماً واسعاً في محاولة منها للاستيلاء على حقول النفط في مأرب، كما قتل مسلح حوثي وجرح آخرون، في هجوم للمقاومة الشعبية على موقع للميليشيات في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء.

وذكر متحدث باسم المقاومة الشعبية في البيضاء لـ«الاتحاد» أن «قوات المقاومة هاجمت موقعاً للميليشيات الحوثية في منطقة آل حمقيان بمديرية الزاهر»، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، واغتنام أسلحة وذخائر كانت بحوزة الميليشيات.

إلى ذلك، تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في عناصرها بعدد من جبهات القتال بمحافظة الضالع، في ظل استمرار قوات الجيش تحقيق تقدمات كبيرة وتحرير مناطق استراتيجية تابعة لمحافظة إب المجاورة.

الهزائم المتكررة التي لحقت بالميليشيات خلال الأيام الماضية دفعت بقيادات حوثية بارزة إلى زيارة محافظة إب والمناطق القريبة من خطوط التماس بهدف الاستنجاد بالقبائل لمنع تقدم قوات الجيش وفي محاولة منهم لاستعادة ما خسروه مؤخراً في جبهات «الفاخر ومريس وقعطبة وحجر». وأشار مصدر قبلي لـ«الاتحاد» إلى أن القيادات الحوثية عقدت لقاءً مطولاً مع شيوخ القبائل في إب خصوصاً القريبة من مديرية الفاخر بهدف إقناعهم بتجنيد مقاتلين والزج بهم للحرب تحت مبرر الدفاع عن مناطقهم، موضحاً أن التحركات الحوثية جاءت في ظل انهيار متسارع تعيشه عناصرهم خصوصاً في جبهات الضالع عقب الخسار الكبيرة التي تكبدونها. وفي سياق آخر، اختطفت ميليشيات الحوثي عدداً من ضباط الأمن في وزارة الداخلية اليمنية الذين لا يزالون متواجدين في العاصمة صنعاء عقب مداهمات نفذتها لمنازلهم تحت مبررات التواصل مع الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي.

ونقلت مصادر أمنية في الوزارة بصنعاء لـ «الاتحاد» أن حملة اختطافات واسعة طالت عددا من ضباط الأمن البارزين في جهازي البحث الجنائي والأمن السياسي والقومي عقب مداهمة منازلهم من قبل مشرفين حوثيين وقيادات تعرف بـ «الأمن الوقائي» التابع لهم، موضحةً أن الميليشيات الحوثية وجهت تهما للضباط بالتواصل مع الحكومة الشرعية في مأرب والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي وتقديم معلومات استخباراتية دقيقة.



الميليشيات تقتل وتصيب 100 في البيضاء

كشف تقرير حقوقي أمس، انتهاكات مروعة ومتنوعة ارتكبتها ومارستها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد أهالي قرية «الزوب» التابعة لمحافظة البيضاء.

وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي استخدمت مختلف القذائف والأسلحة الثقيلة بما فيها راجمات الصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة العشوائية على منازل المدنيين الآهلة بالسكان في القرية. وتسبب القصف الحوثي على المنطقة، في قتل وجرح عدد كبير من السكان، بينهم أطفال ونساء، وأُجبر آخرون على ترك منازلهم تحت ضغط هذا القصف. في حين أكد التقرير الحقوقي أنه رصد مئات الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في قرية «الزوب» منطقة «قيفة» خلال السنوات الماضية.

وبحسب التقرير، تنوعت تلك الجرائم بين القتل والاعتقالات التعسفية والاختطافات وتفجير واستهداف المنازل وإحراق وتدمير آبار لمياه الشرب ومرافق صحية وتعليمية ومحطة وقود واستهداف دور العبادة وإتلاف ونهب ممتلكات خاصة وعامة ونزوح مئات الأسر وتعطيل تام للحياة. وقال إنه رصد مقتل أكثر من 40 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة ما لا يقل عن 60 بينهم نساء وأطفال، لا يزال بعضهم يعاني من الإصابة نظراً لعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة، واعتقال أكثر من 150 مدنياً منها 48 حالة لعمال يعملون في «مزارع القات» بينهم أفارقه.