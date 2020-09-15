ميليشيات الحوثي تنهب 12.5 مليون ريال من 11 مواطناً

صنعاء (الاتحاد)

نهبت ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 12.5 مليون ريال، من العملة الوطنية التي طبعتها مؤخراً الحكومة اليمنية، كانت بحوزة 11 مواطناً في محافظات الحديدة وحجة وتعز وعمران وإب، حسبما أفادت مصادر أمنية في صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية قامت بمصادرة 12 مليوناً و557 ألفا من العملة النقدية الجديدة من 11 مواطناً في المحافظات الخمس، قبل أن تقوم باعتقال هؤلاء المواطنين بتهمة حيازة وترويج العملة غير القانونية التي طبعتها الحكومة.

وتفرض ميليشيات الحوثي إجراءات مشددة على المواطنين القادمين من المناطق المحررة في جنوب وشرق اليمن، وتصادر أموالهم الجديدة فور وصولهم إلى نقاط التفتيش المستحدثة بين المناطق المحررة والخاضعة للانقلاب.