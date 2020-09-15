روسيا تحذر من مواصلة تسييس حادثة نافالني

حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، ألمانيا من الاستمرار في تسييس حادثة المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وطالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الألماني هايكو ماس، ألمانيا بتعاون مباشر.

ويتلقى نافالني العلاج في العاصمة الألمانية برلين منذ الثاني والعشرين من أغسطس الماضي.

كان نافالني (44 عاماً) انهار على متن طائرة أثناء رحلة من سيبيريا إلى موسكو قبل نحو أربعة أسابيع، لكن حالته الصحية تحسنت في الوقت الراهن. وقد تحدث اليوم لأول مرة.

تعتبر الحكومة الألمانية، بعد فحوص في معمل خاص تابع للجيش الألماني، أن من الثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك". وأكد معملان آخران في فرنسا والسويد هذه النتيجة.

في المقابل، تنفي موسكو أي ضلوع لها في تسميم المعارض البارز.

وقد أثرت هذه الواقعة بشدة على العلاقات بين موسكو وبرلين.

وأرسلت ألمانيا النتيجة النهائية للفحوص إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وطالبت وزارة الخارجية الروسية بألا يعوق هذا إقامة تعاون ثنائي بين البلدين. وتابعت أن موسكو لا تزال تنتظر رد فعل من السلطات الألمانية المختصة.