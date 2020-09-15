فرنسا تسجل 7 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أنها سجلت، اليوم الثلاثاء، 7852 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويمثل هذا العدد زيادة كبيرة مقارنة مع 6158 إصابة كانت قد سجلت يوم أمس الاثنين.

وقالت وزارة الصحة، في تحديثها اليومي للحالة الوبائية للفيروس على موقعها على الإنترنت، إن عدد الإصابات التي احتاجت للدخول إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713 حالة مقارنة بما تم تسجيله يوم الاثنين وهو 2561 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيورس في فرنسا إلى 30999 بعد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابة بالفيروس الآن في فرنسا 395104 حالات.

كانت فرنسا قد اتخذت، خلال الأيام الماضية، قيود جديدة بينها تحديد عدد الأفراد في التجمعات وفرض ارتداء الكمامات في الخارج من أجل منع موجة ثانية من تفشي الوباء. وبالتالي تجنب إغلاق عام جديد مثل ذلك الذي فرضته بين شهري مارس ومايو الماضيين خلال موجة تفشي الفيروس في الربيع.