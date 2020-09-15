الإمارات توقع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، معاهدة السلام التاريخية مع دولة إسرائيل.

وقع المعاهدة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن جانب إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ضم وفد الدولة المشارك في مراسم التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وهند مانع العتيبة مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعددا من المسؤولين.