ترامب: خمس أو ست دول عربية ستوقع «قريباً» اتفاقات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن «خمسة أو ستة بلدان» عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال ترامب، في المكتب البيضوي أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش توقيع معاهدة السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، «حققنا تقدماً كبيراً مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية»، مضيفاً «لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريباً جداً، سبق أن بدأنا التشاور معها»، من دون تسمية هذه الدول.

وتابع ترامب «أعتقد أن إسرائيل لم تعد معزولة».

إلى ذلك، لم يستبعد ترامب إمكان التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين أنفسهم.

وقال «سيصبح الفلسطينيون عضواً بالتأكيد، لا أقول هذا من باب التبجح، أؤكد لكم أن الفلسطينيين سيكونون جزءاً (من اتفاق) في الوقت الملائم».