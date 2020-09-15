السياحة العالمية خسرت 460 مليار دولار جراء كورونا في النصف الأول من العام

أفادت منظمة السياحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السياحة عبر العالم خسرت 460 مليار دولار أميركي بسبب فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65% في النصف الأول من السنة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول لمنع تفشي الوباء. وشملت تلك الإجراءات إغلاق الحدود وفرض قيود على المسافرين ما كبد القطاع خسائر "أكبر بخمسة أضعاف من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية في 2009"، كما ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها في بيان.

وأدى فرض الدول لحجر شامل وعزل منزلي وإغلاق الاقتصاد إلى تداعيات خطيرة على العديد من دول العالم خاصة الفقيرة.

وانكمشت اقتصادات العديد من الدول بسبب الإغلاق العام.