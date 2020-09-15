تسجيل عدد قياسي من الأعاصير وحرائق الغابات ودرجات الحرارة

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن العالم شهد هذا العام عدداً قياسياً من الأعاصير وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت المنظمة الأممية أن درجات الحرارة خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس سجلت رقما قياسيا جديدا خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأفادت إحصاءات أميركية بأنه في الوقت ذاته، ارتفعت درجة الحرارة العالمية في نفس الفترة بمقدار 0,92 درجة أعلى من متوسط درجات الحرارة التي شهدها القرن العشرين، مما يجعلها ثالث أكثر الفترات حرارة على الإطلاق، حسبما ذكرت المنظمة.

ووقعت ست من أكبر حرائق الغابات التي سجلت على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا هذا العام.

في الوقت نفسه، أدى وجود خمسة أعاصير مدارية فوق المحيط الأطلسي هذا الأسبوع إلى معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد متزامن من الأعاصير في المنطقة.