العراق يسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و80 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 298702 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 80 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8166 حالة بعد تسجيل 80 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233346 بعد تسجيل 4214 حالة شفاء اليوم أيضاً.